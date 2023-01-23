В Україні арештували два російські літаки вартістю 10 млн євро — Finance.ua
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В Україні арештували два російські літаки вартістю 10 млн євро

Казна та Політика
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В Україні арештували два російські літаки вартістю 10 млн євро
В Україні арештували два російські літаки вартістю 10 млн євро
Суд наклав арешт на два літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству. Вартість літаків становить близько 10 млн євро.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Згідно рішення РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції.
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За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.
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Після повномасштабного вторгнення рф на територію України договори оренди були розірвані. Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до росії.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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