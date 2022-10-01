У росії анонсували виробництво заміни літаків Boeing та Airbus. Експерти впевнені, що без західних запчастин це неможливо — Finance.ua

У росії анонсували виробництво заміни літаків Boeing та Airbus. Експерти впевнені, що без західних запчастин це неможливо Вчора 03:10 — Світ

російська держкорпорація «ростех» планує використовувати деталі місцевого виробництва для випуску 1000 авіалайнерів до 2030 року та припинити залежність від Boeing та Airbus.

Експерти нагадують, що навіть до санкцій рф виробляла за рік лише кілька літаків, пише Reuters

Агентство зазначає, що заяви «ростеха», який очолює близький соратник президента володимира путіна Сергій Чемезов і включає єдиного в росії виробника цивільних літаків, є переконливим свідченням того, що авіаційний сектор країни розглядає конфронтацію із Заходом як перманентний розкол.

Запровадження Заходом найсуворіших санкцій у сучасній історії після вторгнення рф викликало найбільші зміни в економіці росії з часів розпаду Радянського Союзу з 1989 по 1991 рік. Нині в рф 95% пасажиропотоку припадає на іноземні літаки, переважно фірм Boeing та Airbus, а санкції означають, що запчастин немає і перспектив немає.

Агентство Reuters нагадує, що в серпні російські авіакомпанії, зокрема «Аерофлот», навіть розбирали авіалайнери, аби забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Але у «ростеху» кажуть, що це «можливість побудувати сильну, самодостатню авіаційну промисловість».

«Ми вважаємо, що цей процес незворотний і літаки Boeing та Airbus ніколи не будуть поставлені в росію», — йдеться у повідомленні компанії.

Агентство зазначає, що створити конкурентоспроможну вітчизняну альтернативу буде складно. За словами аерокосмічного аналітика, керівного директора американської компанії AeroDynamic Advisory Річарда Абулафії, мета побудувати 1000 авіалайнерів до 2030 року «практично нездійсненна». «Навіть коли вони могли отримувати напівпровідники та інші життєво важливі компоненти із Заходу, їм було дуже важко виробляти більше, ніж кілька літаків», — сказав він.

Щодо сучасних літаків, то єдиний у росії виробник цивільних літаків — «Обʼєднана авіабудівна корпорація» — обмежена браком моделей, виробничих потужностей та іноземного комплектовання.

Половина компонентів і технологій, що використовуються в російській авіаційній промисловості в 2021 році, вироблені в зарубіжних країнах, ідеться в документі «Про стратегічні напрями діяльності в нових умовах на період до 2030 року», підготованому урядом та опублікованому Reuters.

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