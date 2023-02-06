В Україні арештували 170 російських та білоруських вагонів із міндобривом — Finance.ua
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В Україні арештували 170 російських та білоруських вагонів із міндобривом

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Суд арештував 170 російських та білоруських вагонів із партією мінеральних добрив на майже 100 млн грн. Вагони зберігали в миколаївському порту, що належить компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.
Як повідомили у прокуратурі, залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони перебували в режимі «транзит» у Миколаєві на території морського порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.
фото СБУ
фото СБУ
Вантаж належав двом іноземним компаніям — «Уралкалий» та «Беларуськалий». Потім власники товару планували переправити його для продажу в інші країни. Частина з них, як податки, була б перерахована на фінансування війни росії проти України.
У межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, суд арештував 170 вагонів разом із продукцією. Загальний обсяг майна становить 11,8 тис тонн на суму майже 100 млн грн.
Згодом арештоване майно передадуть в управління АРМА.
За матеріалами:
Zaxid.net
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