В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць — Finance.ua
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В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць

Кримінал
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В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць
В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць
Кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не сягла показників до початку повномасштабного вторгнення. Від початку року було відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство. Це у 1,3 рази більше за показники відповідного періоду торік — 147 проваджень. Проте все ще удвічі менше, ніж у 2021 році — 398 справ.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
Як кажуть аналітики, напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нових проваджень на місяць, а вже у травні їх кількість сягла 52.
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Загалом справи по рейдерству відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205−1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206−2 ККУ) тощо.
В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць
Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.
За протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном підприємства від початку року було відкрито 29 й 21 кримінальне провадження відповідно. Варто зазначити, що від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.
В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць
За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій також зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.
В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла в півтора раза за місяць
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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