В Turkish Airlines розповіли, як українцям повернути гроші за скасовані "літні" авіарейси — Finance.ua
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В Turkish Airlines розповіли, як українцям повернути гроші за скасовані "літні" авіарейси

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Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування рейсів в Україну до кінця літа 2022 року та розповіла, як українцям повернути гроші за невикористані авіаквитки.
Про це повідомляє прес-служба Turkish Airlines.
«Наші рейси в/з України скасовано до 31.08.2022 (включно)», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пасажири, рейси яких були скасовані до та з України в період з 24 лютого по 23 серпня 2022 року (включно), можуть безкоштовно забронювати та змінити маршрут.
Можна безкоштовно повернути квитки, які ніколи не використовувалися, а також за частково використані квитки, за якими поїздка не завершена.
Крім того, можна продовжити термін дії квитка до 31 жовтня 2022 року (включно) без будь-якої різниці в комісії чи штрафу.
«Змінити квитки та повернути кошти можна на веб-сайті Turkish Airlines, у мобільних додатках, офісах продажу, кол-центрі та агентствах, у яких був придбаний квиток», — йдеться в повідомленні.
Відповідні заявки будуть дійсними лише для рейсів, що виконуються Turkish Airlines і AnadoluJet.
Також авіакомпанія до кінця літа скасувала рейси до Мінська (білорусь), Сочі, Ростова та Єкатеринбурга (росія).
За матеріалами:
УНІАН
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