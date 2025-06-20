АМКУ оштрафував оштрафував 2 компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів — Finance.ua
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АМКУ оштрафував оштрафував 2 компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів

Фондовий ринок
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АМКУ оштрафував оштрафував 2 компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів
АМКУ оштрафував оштрафував 2 компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів
19 червня 2025 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким визнав, що ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» вчинили порушення - спотворення результатів аукціонів.
Про що йдеться
Йдеться про участь зазначених суб’єктів господарювання у аукціонах, що були проведені на міжнародній платформі «FIRST FINANCIAL NETWORK» на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з продажу активів, що складаються з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості банків.
ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» взяли участь у аукціонах з реалізації активів 15 банків, які були визнанні неплатоспроможними.
Активи, які реалізовувались у складі лотів, стосуються кредитних договорів та договорів забезпечення за кредитними договорами сотень підприємств, що здійснювали свою господарську діяльність в різних сферах економіки, зокрема, на ринках з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, електротоварів, будівельних матеріалів.
Початкова ціна реалізації лотів складала майже 4 млрд грн.
За результатами розгляду справи, Комітет встановив факти, які свідчать про спільну, скоординовану поведінку ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», єдність їх економічних інтересів та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними під час участі в цих аукціонах.
Тому Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» порушенням конкурентного законодавства та оштрафував їх на понад 6 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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