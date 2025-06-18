«Укрбуд» пішов з молотка за 805,001 млн грн (деталі) — Finance.ua

«Укрбуд» пішов з молотка за 805,001 млн грн (деталі) Сьогодні 16:24 — Фондовий ринок

«Укрбуд» пішов з молотка за 805,001 млн грн (деталі)

18 червня відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». Компанія є об’єктом великої приватизації.

Про це йдеться в інформації на сайті « Prozorro.Продаж і».

Статутний капітал товариства складає 193,136 млн гривень, а його основний вид діяльності — будівництво житлових та нежитлових будівель.

Торги за компанію проводилися за правилами трираундового англійського аукціону, де учасники покроково підвищували ціну.

У результаті аукціону компанію продали за 805,001 млн грн, що більш ніж утричі перевищило стартову ціну у 262,646 млн грн.

За даними «Prozorro.Продажі», в аукціоні брали участь 5 компаній. Переможцем стало ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс».

Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж найближчий конкурент — «Техно-Онлайн», який пропонував 805 млн грн.

Що включає об’єкт приватизації:

147 одиниць нерухомого майна по всій країні;

10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);

понад 255 млн грн балансової вартості активів;

17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);

понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Локація головного офісу — м. Київ, вул. Сверстюка, 23. Поруч — залізниця та станція метро «Лівобережна».

Нагадаємо, Фонд державного майна України оголосив на 18 червня аукціон із приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».

Стартова ціна об’єкта була 262,65 млн грн (без ПДВ).

А умовою продажу підприємства є погашення протягом 6 місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, збереження основних видів діяльності, заборона на звільнення працівників протягом пів року та спрямування до держбюджету дивідендів за 2024 рік.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації. «Укрбуд» було передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.

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