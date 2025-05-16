В Туреччині презентували нову версію безпілотника Bayraktar — Finance.ua

В Туреччині презентували нову версію безпілотника Bayraktar Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

В Туреччині презентували нову версію безпілотника Bayraktar

Турецька компанія Baykar представила модернізовану версію свого відомого безпілотного літального апарата Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI.

Про це повідомляє АрміяInform.

Модернізація включає новий турбогвинтовий двигун та інтеграцію передових систем штучного інтелекту, що значно покращило характеристики БПЛА, збільшило його автономність і розширило можливості ведення бойових дій. Дрон отримав три нові комп’ютери з просунутим штучним інтелектом, що дозволяє йому самостійно аналізувати цілі, проводити їхнє виявлення та ідентифікацію.

Оновлений Bayraktar TB2T-AI здатний виконувати автономні зльоти та посадки, візуально розпізнавати злітно-посадкові смуги, визначати оптимальні маршрути польоту та проводити динамічне планування маршруту. Завдяки ШІ він може орієнтуватися на місцевості навіть у складних умовах електронного впливу. У разі позаштатних ситуацій інтелектуальна система дрона тепер здатна автоматично повертати апарат на базу. Це значно підвищує живучість БПЛА.

Безпілотник здатний підійматися на висоту понад 9000 метрів менш ніж за 30 хвилин. Також він отримав збільшену дальність польоту, яка раніше становила 27 годин. Також до інших покращень можна віднести:

корисне навантаження збільшене на 50−100% з попередніх 100 кілограмів;

збільшилася максимальна швидкість з 220 до 300 км/год;

система супутникового зв’язку підвищує радіус керування безпілотника зі 150 км до понад 1000 км;

Bayraktar TB2T-AI може нести бомби MAM-C з лазерним наведенням, а також MAM-L вагою 22 кг і дальністю 15 км. Найновішим видом озброєння стали мініатюрні крилаті ракети «Кеманкеш», здатні ліквідувати загрози на відстані 200 км. На сьогодні компанія Baykar виробила близько 800 безпілотників цього типу, а експорт здійснюється до 36 країн світу. Виробничі потужності дозволяють випускати один безпілотник на день.

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