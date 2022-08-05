В Tinder відмовилися від ідеї розробки віртуального всесвіту — Finance.ua

В Tinder відмовилися від ідеї розробки віртуального всесвіту Вчора 02:22 — Технології&Авто

В Tinder відмовилися від ідеї розробки віртуального всесвіту

Материнська компанія Match Group, якій належить Tinder, оголосила про скасування всіх планів щодо розробки власного метавсесвіту.

Як стало відомо, розробники Match Group вже створили новий проект розвитку знайомств у віртуальнiй реальності. Втім, через «нестабільність цифрових світів» компанія наразі відмовилась від запуску Tinder-метавсесвіту.

«Знайомства в метавсесвіті важливі для залучення молодого покоління користувачів і ми готові рухатись у цій сфері. Однак, враховуючи невизначеність щодо кінцевих нюансів метавсесвіту та того, що працюватиме, а що ні — я доручив команді розробляти наші Web3-фішки, але не інвестувати великі суми в створення власної віртуальної реальності», — пояснив голова Match Group Кім Бернард у листі до акціонерів компанії.

Варто зауважити, що саме завдяки додаткам та сайтам для знайомств криптовалютним шахраям вдалось викрасти понад $ 200 мільйонів.

За результатами дослідження, проведеного Bankless Times, стало відомо, що сайти для знайомств буквально «заполонили» шахраї, які під виглядом романтичного інтересу «допомагають» своїм жертвам попрощатися з власними криптовалютними накопиченнями. Шахраї діють по злагодженій схемі: знайомляться з жертвою, входять в довіру, іноді спілкуючись з потенційною жертвою до пів року, після чого починають розмову про інвестиції в криптовалюту та направляють співбесідника на власну фейкову біржу криптовалют.

За схожою схемою працюють криптоаферисти у LinkedIn , видаючи себе за професійних інвесторів. Вони переконують жертву вкласти гроші в фішинговий ресурс, а потім виводять всі накопичення з гаманця користувача.

noworries За матеріалами:

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