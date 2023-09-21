В США запропонували розширити санкції проти КНДР через підтримку росії — Finance.ua
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В США запропонували розширити санкції проти КНДР через підтримку росії

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Законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.
Про це повідомляє Yonhap.
Законопроєкт в Палаті представників США запропонували представники Демократичної й Республіканської партії Джеррі Конноллі й Джо Вілсон.
«Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин є членом альянсу тиранів, які працюють, щоб знищити свободу та демократію в усьому світі», — заявив Вілсон.
Зокрема Вілсон додав, що запропонований законопроєкт стане гарантією тому, що диктатор Кім Чен Ин не зможе отримувати вигоду, а також допомогти чи сприяти масовому вбивству українців.
Коннолі, зі свого боку, заявив, що підтримка КНДР незаконної війни терористичної російської федерації означатиме партнерство між «двома зловмисними акторами», які загрожують глобальному миру.
«Ми не можемо дозволити цьому партнерству залишитися без контролю. Настав час Сполученим Штатам вжити рішучих дій і перешкодити використанню північнокорейської зброї у кривавій війні путіна проти українського народу», — додав Коннолі.
Співпраця росії та Північної Кореї
13 вересня диктатори Кім Чен Ин й володимир путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Зокрема перший також зустрівся й з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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