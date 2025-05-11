BMW готує кілька нових електромобілів — Finance.ua

BMW готує кілька нових електромобілів 11.05.2025, 00:17 — Технології&Авто

BMW готує кілька нових електромобілів

BMW готує відразу кілька моделей початкового рівня для найсучасніших сегментів. Йдеться про нові електромобілі, про які вже дещо відомо. У продаж надішлють цілу лінійку.

Про це повідомляє Motor1.

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Новий BMW i2 з’явиться на ринку як компактний (і найдоступніший) електричний седан баварського бренду.

Цікаво, що актуальної моделі BMW 2 series Gran Coupe новий EV не замінить. Тобто автомобілі існуватимуть паралельно.

Крім того, BMW активно працює над ще однією доступною моделлю. Це особливо цікаво на тлі преміальних суперників, котрі вирішили залишити базові сегменти.

Нова BMW 1 series знаходиться у розробці. Однак паралельно конструктори розробляють електромобіль BMW i1, який прийде на зміну популярної BMW i3 і стане найменшим і найдоступнішим електрокаром німецької компанії.

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Повідомлялося, що з’явиться ще й кросовер у двох варіантах. Очікується, що нові електромобілі BMW збудують на платформі Neue Klasse. Машини можуть отримати задній, передній чи повний привод.

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