BMW готує кілька нових електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW готує кілька нових електромобілів

Технології&Авто
32
BMW готує кілька нових електромобілів
BMW готує кілька нових електромобілів
BMW готує відразу кілька моделей початкового рівня для найсучасніших сегментів. Йдеться про нові електромобілі, про які вже дещо відомо. У продаж надішлють цілу лінійку.
Про це повідомляє Motor1.
Читайте також
Новий BMW i2 з’явиться на ринку як компактний (і найдоступніший) електричний седан баварського бренду.
Цікаво, що актуальної моделі BMW 2 series Gran Coupe новий EV не замінить. Тобто автомобілі існуватимуть паралельно.
Крім того, BMW активно працює над ще однією доступною моделлю. Це особливо цікаво на тлі преміальних суперників, котрі вирішили залишити базові сегменти.
BMW готує кілька нових електромобілів
Нова BMW 1 series знаходиться у розробці. Однак паралельно конструктори розробляють електромобіль BMW i1, який прийде на зміну популярної BMW i3 і стане найменшим і найдоступнішим електрокаром німецької компанії.
Читайте також
Повідомлялося, що з’явиться ще й кросовер у двох варіантах. Очікується, що нові електромобілі BMW збудують на платформі Neue Klasse. Машини можуть отримати задній, передній чи повний привод.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто бачить перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Долучитися до майбутнього
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems