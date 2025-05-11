Які браузери найбільш популярні у світі 11.05.2025, 02:09 — Технології&Авто

Які браузери найбільш популярні у світі

Ситуація на глобальному ринку операційних систем не є статичною, що випливає зі свіжого звіту StatCounter, де Windows 11 скоротила відрив від «десятки» до 10%, чого не скажеш про світовий ринок браузерів, де спостерігається застій.

Про це пише Neowin.

За підсумками квітня, п’ятірка найпопулярніших настільних браузерів виглядає так:

Google Chrome — 65,03%;

Microsoft Edge — 13,29%;

Safari — 7,95%;

Mozilla Firefox — 6,14%;

Opera — 3,04%.

Як видно, Chrome залишається беззаперечним лідером серед користувачів. Найближчий переслідувач, Microsoft Edge, який є браузером за замовчуванням у Windows 10 і 11, за рік набрав лише 0.32% і, схоже, назавжди застряг зі своєю часткою ринку в 13% по всьому світу.

У деяких країнах справи у Microsoft Edge йдуть трохи краще, зокрема в Україні, хоча частки в 19,76%, як і раніше, бракує, щоб хоча б наблизитися до показника Chrome, що склав 56,82%.

На ринку мобільних браузерів на сукупну частку Chrome і Safari припадає майже 90%. При цьому Chrome випереджає браузер Apple з досить великим відривом.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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УНІАН За матеріалами:

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