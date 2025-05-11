Які браузери найбільш популярні у світі — Finance.ua

Які браузери найбільш популярні у світі
Ситуація на глобальному ринку операційних систем не є статичною, що випливає зі свіжого звіту StatCounter, де Windows 11 скоротила відрив від «десятки» до 10%, чого не скажеш про світовий ринок браузерів, де спостерігається застій.
Про це пише Neowin.
За підсумками квітня, п’ятірка найпопулярніших настільних браузерів виглядає так:
- Google Chrome — 65,03%;
- Microsoft Edge — 13,29%;
- Safari — 7,95%;
- Mozilla Firefox — 6,14%;
- Opera — 3,04%.
Як видно, Chrome залишається беззаперечним лідером серед користувачів. Найближчий переслідувач, Microsoft Edge, який є браузером за замовчуванням у Windows 10 і 11, за рік набрав лише 0.32% і, схоже, назавжди застряг зі своєю часткою ринку в 13% по всьому світу.
У деяких країнах справи у Microsoft Edge йдуть трохи краще, зокрема в Україні, хоча частки в 19,76%, як і раніше, бракує, щоб хоча б наблизитися до показника Chrome, що склав 56,82%.
На ринку мобільних браузерів на сукупну частку Chrome і Safari припадає майже 90%. При цьому Chrome випереджає браузер Apple з досить великим відривом.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
Поділитися новиною