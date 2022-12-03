В США створили кишеню-термос для тих, хто носить шорти взимку — Finance.ua

В США створили кишеню-термос для тих, хто носить шорти взимку Сьогодні 03:34 — Технології&Авто

В США створили кишеню з підігрівом для тих, хто носить шорти взимку. За словами виробника, кожна пара має спеціальну нагрівальну кишеню розміром із сендвіч, щоб ваша їжа залишалася теплою незалежно від погоди на вулиці.В кишені використовується теплоізоляційний матеріал, що дозволяє носити гарячі закуски, не боячись, що вони охолонуть.

«Носити шорти взимку — це сміливий вибір. Ми знайшли несподіваний спосіб розпалити цей холодний модний тренд», — сказав Браян Уодделл, менеджер бренду.

Шорти поєднуються з відповідним худі, прикрашеним запальним малюнком, який закликає шанувальників моди зберігати тепло.

Шорти та худі будуть доступні безоплатно з 12 грудня і до останньої пари в наявності. Вони були створені у співпраці з Columbus Fashion Alliance (CFA), коаліцією творчих людей, яка має на меті підтримати модний бізнес та людей, які традиційно мало представлені в індустрії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.