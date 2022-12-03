В США створили кишеню-термос для тих, хто носить шорти взимку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В США створили кишеню-термос для тих, хто носить шорти взимку

Технології&Авто
26
В США створили кишеню з підігрівом для тих, хто носить шорти взимку. За словами виробника, кожна пара має спеціальну нагрівальну кишеню розміром із сендвіч, щоб ваша їжа залишалася теплою незалежно від погоди на вулиці.В кишені використовується теплоізоляційний матеріал, що дозволяє носити гарячі закуски, не боячись, що вони охолонуть.
«Носити шорти взимку — це сміливий вибір. Ми знайшли несподіваний спосіб розпалити цей холодний модний тренд», — сказав Браян Уодделл, менеджер бренду.
Шорти поєднуються з відповідним худі, прикрашеним запальним малюнком, який закликає шанувальників моди зберігати тепло.
Шорти та худі будуть доступні безоплатно з 12 грудня і до останньої пари в наявності. Вони були створені у співпраці з Columbus Fashion Alliance (CFA), коаліцією творчих людей, яка має на меті підтримати модний бізнес та людей, які традиційно мало представлені в індустрії.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.