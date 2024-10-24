В США із житлового будинку зробили «каньйон» (фото) — Finance.ua

В США із житлового будинку зробили «каньйон» (фото) Сьогодні 18:44 — Нерухомість

Міжнародна студія MAD Architects представила багатоквартирний будинок One River North у Денвері, штат Колорадо, який має великий отвір, схожий на каньйон, що відкриває головний фасад.

Про це пише dezeen

Житловий квартал під назвою One River North у північному районі Ріно Денвера був спроектований як нагадування географічним утворенням у сусідніх Скелястих горах.

Студія MAD Architects представила багатоквартирний будинок One River North у Денвері

Західний фасад 15-поверхового кварталу, розташований поруч із основною міждержавною та легкорейковою лінією, має вигнутий фасад, який обтягнутий скляною навісною стіною з масивним вирізом, який «розриває» будівлю.

Середину будівлі було відкрито, щоб виявити гіпсові елементи, схожі на печеру, які нагадували каньйон.

«Каньйон виглядає як природний простір, що відкриває сучасну коробку», — сказав директор MAD Architects Ма Янсонг.

У цьому вертикальному каньйоні представлено сади, відкриті простори та водні об’єкти, які об’єднують усі зручності в приміщенні, дозволяючи мешканцям і відвідувачам виходити на вулицю та насолоджуватися простором і краєвидами з кількох рівнів.

Він розташований у районі Денвера Ріно. Фото Перріша Руїса де Веласко

Цей «каньйон» було створено за допомогою фактурної штукатурки, яка виступає зі скляної навісної стіни, на рівні вестибюля та вздовж східчастих громадських зон і вздовж основи будівлі, обрамляючи вестибюль.

Починаючи з шостого рівня, каньйон починається як тераса з зовнішніми сходами, які ведуть до дев’ятого рівня, із заскленими приміщеннями зручностей, розташованими позаду зовнішніх.

Зовнішні сходи призначені для імітації гірських стежок, які можна побачити по всьому штату Колорадо, з насадженнями на різних рівнях, отриманими з різних біомів на основі висоти.

На початку каньйону рослинність походила з підніжжя, а на даху є сосни, схожі на альпійське плато штату.

Громадські закриті приміщення, такі як вітальня для мешканців, також були вкриті штукатуркою, що додало цим приміщенням ефекту печери.

Між дев’ятим поверхом і дахом зони всередині тріщини були відведені під приватні балкони. За словами директора проекту Джона Контулі, усі насадження були зроблені відповідно до аналізу вітру та сонця, щоб «мікроклімат» міг процвітати.

Довідка Finance.ua:

MAD була заснована в 2004 році в Пекіні та має офіси в Лос-Анджелесі та Римі. Вона завершила десятки гучних проектів, включаючи розширення будинку в Японії, схоже на бульбашку.

Багато з незавершених проектів включають офіційні посилання на природні явища, такі як хвилеподібний дах для запропонованого Центру мистецтв Наньхай у Гуандуні.

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