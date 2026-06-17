В Румунії збудують найвищий підвісний міст в Європі (фото) Сьогодні 18:10 — Світ

В Румунії збудують найвищий підвісний міст в Європі (фото)

У Румунії підписали контракт на проєктування та будівництво підвісного мосту через долину річки Ребра біля села Парва (регіон Трансильванія), який потенційно може стати одним із найефектніших туристичних об’єктів країни.

Про це пише видання timponline.ro

Для чого це

Нова споруда не лише покращить туристичну привабливість регіону, а й допоможе популяризувати гірські ландшафти Національного парку Роднейських гір.

Йдеться про пішохідний підвісний міст, який матиме довжину близько 620 метрів і найбільшу висоту у 300 метрів. У публікації зазначається, що він може претендувати на статус найвищого мосту в Європі та стати однією з найвидовищніших туристичних атракцій Румунії.

Ціна

Загальна вартість інвестиції оцінюється більш ніж у 23,8 млн леїв (4,55 млн євро).

Про підписання угоди повідомив мер комуни Парва Йоан Стругарі. За його словами, новий міст має стати важливим кроком для розвитку населеного пункту та залучення туристів. Він наголосив, що проєкт є частиною ширшої стратегії розвитку громади. Як розповідає посадовець, місцева влада прагне перетворити маловідоме село на привабливий центр для молоді та туристів, а також створити простір для культурних і творчих ініціатив.

«Це ще одна здійснена мрія, яка перетворить Парву з населеного пункту, про який мало хто знав, на привабливий напрямок для молоді», — сказав Стругарі.

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