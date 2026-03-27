В Румунії оголосили надзвичайний стан в енергетиці та обмежили ціни на пальне

Енергетика
Уряд Румунії 26 березня ухвалив постанову про надзвичайний стан в енергетиці.

Основна мета

Контроль за ціноутворенням через обмеження комерційних націнок. Згідно з ухваленим документом, на ринку нафти та пального оголошено кризову ситуацію, яка триватиме з 1 квітня по 30 червня 2026 року.
Про це інформує Romania TV.
Для всіх компаній, що працюють у ланцюгу постачання від нафтопереробних заводів до АЗС, максимальний розмір маржі не може перевищувати середній показник за 2025 рік.
Підприємства зобов’язані надати дані про свою середню націнку за минулий рік протягом п’яти днів. Контроль за дотриманням норм покладено на Податкову службу Румунії. За перевищення встановлених лімітів передбачено штрафні санкції у розмірі від 0,5% до 1% від річного обороту компанії.
Станом на 27 березня 2026 року в Бухаресті зафіксовано такі ціни:
  • бензин: 9,19−9,23 леїв за літр (приблизно 91 грн);
  • дизельне пальне: 10,26−10,36 леїв за літр (приблизно 102 грн).
Експерти прогнозують подальше зростання вартості преміального дизеля через ризики на світових ринках.
«Те, що ми бачимо, майже щоденне зростання цін, відображає премії за ризик, які нафтові компанії, тобто страхові компанії, збільшують щодня. Ми вже говоримо про те, про що ви говорили, про ціну 12, навіть 13 леїв (майже 129 грн — ред.) на преміальне дизельне пальне, перш за все», — заявив економіст Адріан Негреску.
За матеріалами: Діло
Діло
