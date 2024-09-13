В росії різко зростуть ціни на вживані автомобілі — Finance.ua
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В росії різко зростуть ціни на вживані автомобілі

Технології&Авто
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Продавці вживаних автомобілів у росії готуються підняти ціни до 30% восени 2024 року.
Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на «Известия».
Як пишуть російські видання, підвищення цін стане реакцією на рішення Мінпромторгу збільшити з 1 жовтня утильзбір на 70−85%.
Згідно з проектом постанови російського уряду, тариф для машин з об’ємом двигуна від 2 до 3 л може зрости до 1,6 млн руб., тоді як зараз він становить 844 тис. руб.
Аналітики агрегатора Likvi зазначають, що після підвищення утильзбору вартість нових автомобілів з урахуванням розмитнення зросте на 10−30%.
«Зростання вартості на нові автомобілі, як правило, веде до пропорційного збільшення цін на вторинному ринку з невеликим лагом у часі, ми очікуємо на поступове зростання вартості вживаних автомобілів на 15−30%», — зазначив СЕО компанії Олександр Коротков.
У сегменті бюджетних брендів нові правила нарахування утильзбору дадуть надбавку на 5−7%, але в сегменті «люкс» ціни можуть зрости до 30% і навіть більше, вважає оглядач автомобільного порталу «Дром.ру» Сергій Арбузов.
За матеріалами:
Економічна Правда
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