В РНБО спростували чутки про призов жінок на військову службу — Finance.ua
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В РНБО спростували чутки про призов жінок на військову службу

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В Центрі протидії дезінформації зібрали найпоширеніші фейки про залучення українок до лав армії та спростували ці чутки.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
У відомстві навели найпопулярніші чутки та фейки, які розповсюджють пропагандисти та обговорює населення.
Фейк: чув, що жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну.
Спростування: взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. № 313.
Фейк: жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам.
Спростування: жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.
Фейк: я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?
Спростування: взяття на облік — це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.
Фейк: а не добровільно можуть забрати?
Спростування: у воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації до 23 серпня цього року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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