В Раді розповіли, чи допоможе Україні електроенергія з Європи — Finance.ua
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В Раді розповіли, чи допоможе Україні електроенергія з Європи

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Імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину при загальному споживанні в країні 12 тисяч мегават на годину.
Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі телемарафону, зазначивши при цьому, що обсяг 200-300 мегават — це не достатній обсяг з точки зору загальної енергосистеми.
«Станом на зараз обсяг 200-300 мегават — це не дуже великий обсяг з точки зору загальної енергосистеми. Обласний центр середній може споживати більше електроенергії», — сказав він.
За словами депутата, цей імпорт здійснюють певні підприємства, у яких електроенергія не займає багато у виробництві, — до 10% від постійного виробничого процесу, але вона вкрай необхідна. При цьому електроенергія з Європи в 2-3 рази дорожча, ніж в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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