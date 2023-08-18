В Раді пропонують запровадити плату за оренду землі для державних компаній — Finance.ua

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В Раді пропонують запровадити плату за оренду землі для державних компаній

Казна та Політика
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В Раді пропонують запровадити плату за оренду землі для державних компаній
В Раді пропонують запровадити плату за оренду землі для державних компаній
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити проєкт закону щодо збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за земельні ділянки.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Мета законопроєкту — встановлення правил оподаткування земельних ділянок, які передані в оренду господарським товариствам, утвореним шляхом перетворення держпідприємства у порядку переоформлення права постійного користування.

Що пропонують

Нардепи пропонують встановити розмір орендної плати для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореним внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користування яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектар — у розмірі 12% їх нормативної грошової оцінки.
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Водночас для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореним внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користування яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектар орендна плата пропонується у розмірі 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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