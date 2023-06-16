В ПриватБанку розповіли, скільки депозитів відкрили українці з початку року — Finance.ua

В ПриватБанку розповіли, скільки депозитів відкрили українці з початку року Сьогодні 16:50 — Кредит&Депозит

В ПриватБанку розповіли, скільки депозитів відкрили українці з початку року

З початку року українці відкрили у ПриватБанку нові депозитні вклади у гривні на 6,4 млрд.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

«Високий рівень довіри до банку та вигідні умови програм заощаджень зумовили зростання депозитного портфелю українців у ПриватБанку з початку 2023 року на 6,4 млрд грн», — заявив Мусієнко.

Як збільшились ставки

За його словами, починаючи з 14 червня банк збільшив ставки за вкладами на 4 та 5 місяців до 15% річних.

«Ми клієнтоорієнтований банк, тому крім надійності та зручності вкладень, пропонуємо справедливу з огляду ситуації на грошовому ринку процентну ставку, — відзначив він. — Ми постійно покращуємо умови для вкладників, що дозволяє нашим клієнтам отримувати більший дохід на свої заощадження.»

Що пропонує банк

Особливі умови заощаджень ПриватБанк пропонує військовослужбовцям, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави — 14% річних по вкладам «Слава Героям!» з можливістю поповнити рахунок чи зняти гроші з вкладу будь-коли без закриття рахунку та втрати процентів.

Читайте також Пишний розповів, як змінилась частка строкових депозитів за місяць

Всі клієнти ПриватБанку можуть відкривати та керувати вкладами за допомогою свого комп’ютера або смартфона через Приват24, не витрачаючи власний час для відвідування відділень.

Нагадаємо, українські банки продовжують підвищувати ставки за депозитами для населення. Прибутковість гривневих вкладів вже можна порівняти з рівнем очікуваної інфляції.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.