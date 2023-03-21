В Porsche заснували стартап для миттєвої діагностики стану електромобілів — Finance.ua

В Porsche заснували стартап для миттєвої діагностики стану електромобілів Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

В Porsche заснували стартап для миттєвої діагностики стану електромобілів

Компанія Porsche AG у партнерстві із венчурною лабораторією UP.Labs заснували стартап Pull Systems.

Розташований у Лос-Анджелесі, він розроблятиме рішення для машинного навчання, щоб збирати та аналізувати дані від транспортних засобів.

Інтелектуальна платформа Pull Systems допоможе швидко та легко отримати важливу інформацію про автомобіль, наприклад, оцінити стан акумулятора чи силової електроніки. Очікується, що більш якісні дані від стартапу будуть корисними для виробників транспортних засобів.

Про запуск стартапу Pull Systems оголосила компанія Southwest. Команда експертів з автопромисловості працює у Каліфорнії та Німеччині із 2022 року, проте створення стартапу також передбачає отримання дозволів від компетентних антимонопольних органів.

Porsche вперше співпрацює із американською компанією UP.Labs — венчурною лабораторією у галузі мобільності інвестиційної компанії UP.Partners.

«Партнерство із UP.Labs допоможе Porsche розширити свою цифрову екосистему. Цифровий досвід Porsche буде зміцнений, а компанія ще тісніше співпрацюватиме із міжнародними талантами та їхніми ноу-хау», — переконаний Лутц Мешке, заступник голови Виконавчої Ради і член Виконавчої Ради з фінансів та ІТ.

Pull Systems є першою з цих компаній, і її перший раунд розміщення цінних паперів очолить UP.Partners.

Головне завдання Pull Systems — встановлення нових стандартів в аналітиці на основі даних для покращення якості продуктів.

Компанія Porsche AG із 2016 року є активним учасником екосистеми стартапів та співпрацює із багатьма компаніями. Міжнародні стартапи часто спеціалізуються на конкретних проблемах і знаходять інноваційні рішення, що допомагають трансформувати автомобільну промисловість.

Pull Systems та інші майбутні стартапи від UP.Labs та Porsche створять нові бізнес-моделі: хоча для стартапів і буде корисною кооперація із Porsche, в цілому вони масштабуватимуться на вільному ринку. UP.Labs як частина екосистеми UP.Partners входить до складу UP.Ventures і UP.Summit.

«Важливо не лише запускати проекти із інноваційних технологічних розробок, але й думати про бізнес складову, що стоїть за ними, — каже Джон Куольт, засновник і генеральний директор UP.Labs. — Я із нетерпінням чекаю на новий виклик із розвитку Pull Systems разом із Porsche та UP.Labs. Ми об’єднаємо наші компетенції для ефективної трансформації майбутньої мобільності».

Porsche постійно працює над розширенням своєї екосистеми стартапів для збільшення інноваційної сили та отримання нових сучасних рішень.

Окрім UP.Labs, що зосереджена на роботі із ключовими стратегічними питаннями, до екосистеми входять: підрозділ венчурного капіталу Porsche Ventures для інвестицій в потенційно сильні стартапи, технологічний і цифровий підрозділ Porsche Digital — Forward 31. Це створює портфоліо потенційно потужних стартапів для охоплення нових цільових груп та розвитку ланцюга зі створення доданої вартості поза межами автомобільного бізнесу.

Також серед стартапів і програма APX акселератор — спільне підприємство з Axel Springer — спрямовано на подальший розвиток стартапів, які ще знаходяться на ранніх стадіях роботи.

AvtoDream За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.