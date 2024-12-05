В поліції виступають за суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості — Finance.ua
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В поліції виступають за суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості

Особисті фінанси
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В поліції виступають за суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості
В поліції виступають за суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості
Перший заступник начальника Департамента патрульної поліції Олексій Білошицький вважає діючі штрафи за перевищення швидкості неактуальними та такими, які потребують суттєвого підвищення.
Про це він сказав в інтервʼю Українським Новинам.
«Штраф має бути таким, щоб вам було дискомфортно. Тоді це матиме виховний вплив. Якщо вам комфортно, то це значить, що виховного впливу ніякого немає. Тобто, якщо ми піднімаємо питання, щоб люди не порушували, остерігаючись відповідальності, то цей штраф має бути більшим. За перше порушення раніше пропонувалося 510 гривень, але це було до повномасштабної війни, і за порушення понад 50 км/год пропонувалося 3600 гривень. Більше того, ми також подавали законопроект щодо градації: 20 км/год, 50 км/год, 70 км/год і понад 100 км/год. І там штрафи відповідно зростають, тому що на даний момент у нас бувають порушення швидкісного режиму і на понад 100 км/год. Наприклад, хтось їде 160 км/год по місту — це ж порушення швидкості на понад 100 км/год. Можна 50 км/год., а він їде 160 км/год. Тому, звісно штрафи мають бути вищими», — вважає Білошицький.
Керівник патрульної поліції вважає, що мінімальні штрафи за перевищення швидкості мають складати понад 500 гривень.
«Це дуже дискусійне питання. Як тільки ми говоримо про підвищення штрафів, всі одразу кажуть, що й так немає у людей грошей, але контраргумент в цій дискусії дуже простий, особливо що стосується швидкості. Швидкість, особливо на понад 50 км/год., важко порушити ненавмисно. Питання в тому, що ніхто не заставляє вас порушувати. Не порушуйте і не платіть. Є водії, які їздять десятки років і нічого не порушують. Але, на превеликий жаль, що я спостерігаю на дорозі — хтось їде 50 км/год. в місті, дотримується правил, а його обганяють, йому сигналять і так далі. Це ж неправильно», — сказав Білошицький. Він додав, що це тому що в країні дуже висока толерантність до порушень правил дорожнього руху."І виходить така ситуація, що у нас багато хто говорить: «Ну, порушив. Та й друг порушив, ну буває». Мені дуже цікава ситуація, якщо брати керування в стані сп’яніння. Сидить компанія, випиває, а потім проводжає якусь людину, яка сідає за кермо авто у стані спʼяніння. Ну це ж ненормально. Хтось же має сказати: «Друг, що ж ти робиш?», — наголосив перший заступник начальника патрульної поліції.

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За матеріалами:
Українські Новини
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