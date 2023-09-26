В Польщі стрімко дорожчає LPG — Finance.ua

В Польщі стрімко дорожчає LPG Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

В Польщі стрімко дорожчає LPG

Збільшення вартості газу в балтійських портах і зростання котирувань на білорусько-польському кордоні на тлі обмеженої пропозиції російського ресурсу сприяло здорожчанню на внутрішньому ринку Польщі.

Протягом минулого тижня ціни на автомобільні партії ПБТ, що пропонуються напівдержавним концерном Orlen із терміналів у Плоцьку й Сокулці, зросли на 280−330 зл./т ($67−78/т), до 2 890−2 960 зл./т ($668−684/т). Вартість пропану з цих базисів збільшилася на 230−520 зл./т ($56−123/т), до 3710−3830 зл./т ($857−884/т).

Учасники польського ринку повідомляють, що зараз продукт зі сходу надходить в обмеженій кількості. Згідно з їхніми даними, за дві декади вересня з росії й Казахстану у напрямку Польщі було відвантажено лише близько 20 тис. тонн скрапленого газу, це втричі менше, ніж зазвичай постачається через білорусько-польський кордон.

Наслідком дефіциту російського продукту на польському ринку стало зростання попиту на західний ресурс. Наприкінці минулого тижня трейдери повідомляли, що продавали на внутрішній ринок автомобільні партії ПБТ з терміналів у Славкуві й Пьотркув-Требунальскому за $750−780/т, це на $20−35/т вище від цін пропозицій із цих базисів для українських покупців.

На українському ринку поки достатньо скрапленого газу. Але у жовтні в міру вичерпання запасів вітчизняним компаніям доведеться конкурувати з польськими споживачами у закупівлях ресурсу. Нагадаємо, минулого тижня автомобільні партії ПБТ на польсько-українському кордоні коштували $735−797/т.

Телеканал 24 За матеріалами:

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