В Польщі стало дешевше застрахувати авто — Finance.ua
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В Польщі стало дешевше застрахувати авто

Страхування
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В Польщі стало дешевше застрахувати авто
В Польщі стало дешевше застрахувати авто
На фоні загального росту цін в країні вартість обов’язкового страхування в Польщі зменшилася на 1,5% у порівнянні до першого кварталу 2022 року. В результаті середня ціна на ОС в Польщі становить 526 злотих.
Цінова війна страхових компаній далі продовжується, від чого у виграші лишається кінцевий покупець.
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На ціну не вплинув навіть доступ страхових до бази з правопорушеннями водіїв. Зараз все більше і більше страховиків враховують при оцінці ризику цей пункт. А торік поляки загалом отримали 2,7 млн штрафів.
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Найдорожче авто OC коштував у Нижній Сілезії. Середня його вартість склала 638 злотих. Для водіїв з поморського воєводства страхування обійшлося у середньому в 596 злотих, для західно-поморського — 569. Найдешевше ОС в люблінському воєводстві — 448, підкарпатському — 450 зл.
Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
uamedia
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