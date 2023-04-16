В Польщі стало дешевше застрахувати авто — Finance.ua

В Польщі стало дешевше застрахувати авто Сьогодні 18:31 — Страхування

В Польщі стало дешевше застрахувати авто

На фоні загального росту цін в країні вартість обов’язкового страхування в Польщі зменшилася на 1,5% у порівнянні до першого кварталу 2022 року. В результаті середня ціна на ОС в Польщі становить 526 злотих.

Цінова війна страхових компаній далі продовжується, від чого у виграші лишається кінцевий покупець.

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На ціну не вплинув навіть доступ страхових до бази з правопорушеннями водіїв. Зараз все більше і більше страховиків враховують при оцінці ризику цей пункт. А торік поляки загалом отримали 2,7 млн штрафів.

Найдорожче авто OC коштував у Нижній Сілезії. Середня його вартість склала 638 злотих. Для водіїв з поморського воєводства страхування обійшлося у середньому в 596 злотих, для західно-поморського — 569. Найдешевше ОС в люблінському воєводстві — 448, підкарпатському — 450 зл.

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uamedia За матеріалами:

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