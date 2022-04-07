В податковій пояснили ньюанси переходу на єдиний податок за ставкою 2% — Finance.ua

В Державній податковій службі України дали відповіді щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування.
Чи буде анульовано реєстрацію платника ПДВ на період дії особливого податкового режиму (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%)?
Суб’єктам господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу, на час переходу на спрощену систему оподаткування перебуватимуть у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою на період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.
2. Якщо ні, то чи повинен платник єдиного податку за ставкою 2% подавати декларацію з ПДВ?
Оскільки у суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу відсутні об’єкти оподаткування податком на додану вартість та з врахуванням пунктів 9.5 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс) і 49.2 розділу ІІ Кодексу у такого суб’єкта господарювання відсутній обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з ввезення та з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та які здійснені в період перебування на такій спрощеній системі оподаткування.
3. Чи залишається право у платника ПДВ, що обрав єдиний податок за ставкою 2 %, складати ПН/РК?
Платники ПДВ позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування до них за операціями, що здійснені в період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.
4. Як платник ПДВ може дізнатися, чи обрав його постачальник або покупець єдиний податок за ставкою 2%?
Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На вебпорталі ДПС за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua реалізована можливість щодо перевірки належності суб’єкта господарювання до платників єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.
7. Яка процедура переходу на єдиний податок за ставкою 2% (заява, кабінет, паперова форма тощо)? Та в які терміни?
Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308.
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки доходу суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за вибором у паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотримання вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Суб’єкт господарювання, у разі не можливості подання заяви до контролюючого органу за місцем податкового обліку, може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у паперовій формі до будь-якого найближчого контролюючого органу.
Також суб’єкт господарювання має можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 відсотки через Електронний кабінет.
Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.
Для діючих суб’єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 2 відсотки доходу, змінено граничні терміни для подання заяви.
Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки:
— з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;
— з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.
8. Як будемо звітувати по єдиному податку за ставкою 2% (терміни та форми)?
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу є календарний місяць.
Наразі з урахуванням змін, внесених до Кодексу, розробляється нова форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного та надзвичайного станів.