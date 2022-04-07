В податковій пояснили ньюанси переходу на єдиний податок за ставкою 2% — Finance.ua

В податковій пояснили ньюанси переходу на єдиний податок за ставкою 2%

Вчора 19:00 — Казна та Політика

В Державній податковій службі України дали відповід і щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування.

Чи буде анульовано реєстрацію платника ПДВ на період дії особливого податкового режиму (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%)?

Суб’єктам господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу, на час переходу на спрощену систему оподаткування перебуватимуть у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою на період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.

2. Якщо ні, то чи повинен платник єдиного податку за ставкою 2% подавати декларацію з ПДВ?

Оскільки у суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу відсутні об’єкти оподаткування податком на додану вартість та з врахуванням пунктів 9.5 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс) і 49.2 розділу ІІ Кодексу у такого суб’єкта господарювання відсутній обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з ввезення та з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та які здійснені в період перебування на такій спрощеній системі оподаткування.

3. Чи залишається право у платника ПДВ, що обрав єдиний податок за ставкою 2 %, складати ПН/РК?

Платники ПДВ позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування до них за операціями, що здійснені в період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.

4. Як платник ПДВ може дізнатися, чи обрав його постачальник або покупець єдиний податок за ставкою 2%?

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На вебпорталі ДПС за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua реалізована можливість щодо перевірки належності суб’єкта господарювання до платників єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.

7. Яка процедура переходу на єдиний податок за ставкою 2% (заява, кабінет, паперова форма тощо)? Та в які терміни?

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки доходу суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за вибором у паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотримання вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Суб’єкт господарювання, у разі не можливості подання заяви до контролюючого органу за місцем податкового обліку, може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у паперовій формі до будь-якого найближчого контролюючого органу.

Також суб’єкт господарювання має можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 відсотки через Електронний кабінет.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Для діючих суб’єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 2 відсотки доходу, змінено граничні терміни для подання заяви.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки:

— з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

— з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

8. Як будемо звітувати по єдиному податку за ставкою 2% (терміни та форми)?

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу є календарний місяць.

Наразі з урахуванням змін, внесених до Кодексу, розробляється нова форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного та надзвичайного станів.

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