В Податковій нагадали, які податки і коли треба сплатити за І квартал 2022 року — Finance.ua

В Податковій нагадали, які податки і коли треба сплатити за І квартал 2022 року

Вчора 09:03 — Казна та Політика

В Податковій нагадують, що 20 травня — граничний строк сплати окремих податків і зборів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

А саме:

— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2022 року;

— авансового внеску з єдиного податку за травень 2022 року платниками єдиного податку І та ІІ груп;

— єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2022 року платниками єдиного податку І та ІІ груп;

— єдиного податку за I квартал 2022 року платниками — юридичними та фізичними особами, віднесеними до ІІІ групи;

— податку на прибуток підприємства за I квартал 2022 року;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2022 року;

— екологічного податку за І квартал 2022 року;

— рентної плати за спеціальне використання води за І квартал 2022 року;

— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал 2022 року;

— рентної плати за користування надрами (для видобування корисних копалин/у цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин) за І квартал 2022 року;

— збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2022 року;

— туристичного збору за І квартал 2022 року.

Також 20 травня є граничним терміном подання податкової звітності за квітень 2022 року. Зокрема:

— Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2022 року;

— Декларації акцизного податку за квітень 2022 року;

— Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) у разі не подання податкової декларації на 2022 рік;

— Податкової декларації з рентної плати за квітень 2022 року та додатків до неї:

Користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (Додаток 2-1);

Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (Додаток 4-1);

Транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (Додаток 10-1);

Транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (Додаток 11-1).

Довідка Finance.ua:

Парламент повернув відповідальність за несплату податків. Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, які повертають відшкодування податку на додану вартість, а також відповідальність за несплату податків, фактично скасовану після початку повномасштабної війни.

Законопроєкт також передбачає відновлення подання звітності для платників, які мають можливість своєчасно це робити. Перелік документів, які підтверджуватимуть неможливість виконання податкових обов’язків встановлюватиметься Міністерством фінансів.

Гетманцев розповів, які податкові зміни чекають на українців.



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