В Податковій нагадали, які податки і коли треба сплатити за І квартал 2022 року — Finance.ua
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В Податковій нагадали, які податки і коли треба сплатити за І квартал 2022 року

Вчора 09:03Казна та Політика
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В Податковій нагадують, що 20 травня — граничний строк сплати окремих податків і зборів.
Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
А саме:
— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2022 року;
— авансового внеску з єдиного податку за травень 2022 року платниками єдиного податку І та ІІ груп;
— єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2022 року платниками єдиного податку І та ІІ груп;
— єдиного податку за I квартал 2022 року платниками — юридичними та фізичними особами, віднесеними до ІІІ групи;
— податку на прибуток підприємства за I квартал 2022 року;
— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2022 року;
— екологічного податку за І квартал 2022 року;
— рентної плати за спеціальне використання води за І квартал 2022 року;
— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал 2022 року;
— рентної плати за користування надрами (для видобування корисних копалин/у цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин) за І квартал 2022 року;
— збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2022 року;
— туристичного збору за І квартал 2022 року.
Також 20 травня є граничним терміном подання податкової звітності за квітень 2022 року. Зокрема:
— Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2022 року;
— Декларації акцизного податку за квітень 2022 року;
— Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) у разі не подання податкової декларації на 2022 рік;
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— Податкової декларації з рентної плати за квітень 2022 року та додатків до неї:
  • Користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (Додаток 2-1);
  • Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (Додаток 4-1);
  • Транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (Додаток 10-1);
  • Транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (Додаток 11-1).

Довідка Finance.ua:

  • Парламент повернув відповідальність за несплату податків. Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, які повертають відшкодування податку на додану вартість, а також відповідальність за несплату податків, фактично скасовану після початку повномасштабної війни.
  • Законопроєкт також передбачає відновлення подання звітності для платників, які мають можливість своєчасно це робити. Перелік документів, які підтверджуватимуть неможливість виконання податкових обов’язків встановлюватиметься Міністерством фінансів.
  • Гетманцев розповів, які податкові зміни чекають на українців.

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За матеріалами: Finance.ua
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