В опалювальному сезоні 2024/2025 на субсидії виділили понад 12,5 млрд грн — Finance.ua
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В опалювальному сезоні 2024/2025 на субсидії виділили понад 12,5 млрд грн

Казна та Політика
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Протягом опалювального сезону 2024/2025 років на житлові субсидії з бюджету направили понад 12,5 млрд грн.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.
«Для українців, які мають невеликі доходи і потребують підтримки від держави, діє низка програм допомоги. Однією з найзатребуваніших з них є програма житлових субсидій. Протягом опалювального сезону 2024−2025 нею скористалися близько 1,6 млн домогосподарств. Загальна сума профінансованих субсидій склала понад 12,5 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважили, що послуга доступна не лише в опалювальний сезон — звернутися за субсидією до Пенсійного фонду можна у будь-який місяць року. Виплата призначається з місяця звернення, а розраховується двічі на рік — на опалювальний і неопалювальний сезон. У разі зміни цін і тарифів на комунальні послуги повторно звертатися не треба, перерахунок розміру субсидії проводиться автоматично.
Подати документи для призначення субсидії можна поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ), через портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ, через портал «Дія», у центрах надання адміністративних послуг, а також через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
За матеріалами:
Finance.ua
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