В ООН закликали обмежити експансію криптовалют в країнах, що розвиваються — Finance.ua
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В ООН закликали обмежити експансію криптовалют в країнах, що розвиваються

Фінтех і Картки
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В ООН закликали обмежити експансію криптовалют в країнах, що розвиваються
В ООН закликали обмежити експансію криптовалют в країнах, що розвиваються
На конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) закликали обмежити криптовалюти в країнах, що розвиваються.
Представники ЮНКТАД, що входить до складу Секретаріату ООН, заявили, що криптовалюти можуть обмежити ефективність контролю за капіталом, який зазвичай використовують країни для забезпечення макроекономічної стабільності.
За даними ЮНКТАД, стейблкоїни становлять особливі ризики в країнах, що розвиваються, з високим попитом на резервні валюти. Міжнародний валютний фонд також висловив стурбованість щодо ризиків, які криптовалюти можуть мати як законний платіжний засіб.

Криптовалюти та шахрайство 🧐

ЮНКТАД запропонувала регулювати криптобіржі, цифрові гаманці та децентралізовані фінанси. Фінансовим установам також може бути заборонено зберігати криптовалюти (включаючи стейблкоїни) або пропонувати супутні продукти.
Організація закликала до глобальної координації у питаннях оподаткування криптовалюти, регулювання та обміну інформацією, а також наполягала на запровадженні обмежень на рекламу криптовалют.
Нарешті було запропоновано змінити структуру контролю за рухом капіталу, щоб врахувати децентралізовані, безмежні та псевдонімні характеристики криптовалют.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
cryptomisto
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