В ООН закликали до жорсткішого регулювання криптовалют — Finance.ua

В ООН закликали до жорсткішого регулювання криптовалют Вчора 17:21 — Фінтех і Картки

В ООН закликали до жорсткішого регулювання криптовалют

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що криптовалюти можуть загрожувати фінансовій стабільності країн, тому представники ООН закликали країни до посилення заходів з контролю цифрових активів.

Згідно з аналітичною запискою від ООН, країнам, що розвиваються, порадили розробити жорсткі правила для регулювання криптовалют, щоб попередити можливі ризики. «Ця рекомендація стосується будь-яких спекулятивних або високоризикованих фінансових продуктів, прибуток від яких є невизначеним», — повідомила Пенелопа Хокінс, економіст і старший спеціаліст з економічних питань ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

В ООН вважають, що цифрові активи можуть сприяти незаконній фінансовій діяльності та загрожувати фінансовій стабільності країн.

Серед головних порад щодо регуляції використання криптовалют:

запровадити високі податки на криптовалютні транзакції;

заборонити фінансовим установам зберігати цифрові активи та пропонувати клієнтам послуги, пов’язані з використанням криптовалют.

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Варто зауважити, що ставлення багатьох установ до криптовалют часто змінюється: від негативного, коли представники організації переконані в «руйнівній силі цифрових активів», до позитивного, коли ті ж урядовці починають вірити у перспективне майбутнє криптовалют.

Один з нещодавніх прикладів — позиція Міжнародного валютного фонду (МВФ). Ще у травні в МВФ вважали, що прийняття біткоїну в якості офіційного платіжного засобу порушить прозорість економіки країн. Втім, декілька днів тому представники МВФ зазначили, що цифрові активи можуть бути ефективною альтернативою традиційним фінансовим продуктам.

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