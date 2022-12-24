В ООН назвали суму грошової допомоги українцям, які постраждали від війни — Finance.ua
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В ООН назвали суму грошової допомоги українцям, які постраждали від війни

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В ООН назвали суму грошової допомоги українцям, які постраждали від війни
В ООН назвали суму грошової допомоги українцям, які постраждали від війни
Гуманітарні організації в Україні у 2022 році отримали понад 3 млрд доларів. За даними Служби фінансового нагляду ООН (FTS), понад 1 млрд доларів із отриманих коштів було спрямовано на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Куди пішли ці гроші:

  • із загальної суми 727 млн доларів спрямовані на продовольчу допомогу,
  • 237 млн доларів — на проєкти з охорони здоров’я,
  • 234 млн доларів — на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб та предмети першої потреби для них.
2022 року майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Суттєві внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій та Японія.
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Крім того, внески від 482 донорів із приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів.
За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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