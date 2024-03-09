В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити — Finance.ua

В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити 09.03.2024, 01:33 — Технології&Авто

В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити

Компанія Microsoft додала програму Phone Link, завдяки якій користувачі зможуть транслювати зображення з Android-пристроїв на комп’ютери і навпаки.

Про це йдеться на сайті компанії.

Фото: Microsoft

Програма з’явилася в останньому оновленні Windows 11. Нову функцію можна використовувати під час відеовикликів, транслюючи зображення з фронтальної або тилової камери смартфона на комп’ютер. Також ефекти, які доступні на мобільному пристрої, можна відображати на ПК.

Фото: Microsoft

Як скористатися функцією

Для цього необхідно оновити телефон до версії Android 9.0+, а програма Link to Windows Phone має бути версії 1.24 012 або новіша.

Об'єднати свій телефон та комп’ютер можна через «налаштування», обравши «Bluetooth і пристрої», а потім натиснути «мобільні пристрої» та «керування пристроями». Комп’ютер отримає оновлення Cross Device Experience Host з Microsoft Store, що необхідне для роботи цієї функції.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.