В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити — Finance.ua
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В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити

Технології&Авто
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В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити
В оновленні Windows 11 з’явилася програма, яка дозволяє транслювати зображення з телефона на комп’ютер: як підключити
Компанія Microsoft додала програму Phone Link, завдяки якій користувачі зможуть транслювати зображення з Android-пристроїв на комп’ютери і навпаки.
Про це йдеться на сайті компанії.
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Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Програма з’явилася в останньому оновленні Windows 11. Нову функцію можна використовувати під час відеовикликів, транслюючи зображення з фронтальної або тилової камери смартфона на комп’ютер. Також ефекти, які доступні на мобільному пристрої, можна відображати на ПК.
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Як скористатися функцією

Для цього необхідно оновити телефон до версії Android 9.0+, а програма Link to Windows Phone має бути версії 1.24 012 або новіша.
Об'єднати свій телефон та комп’ютер можна через «налаштування», обравши «Bluetooth і пристрої», а потім натиснути «мобільні пристрої» та «керування пристроями». Комп’ютер отримає оновлення Cross Device Experience Host з Microsoft Store, що необхідне для роботи цієї функції.
За матеріалами:
The Village Україна
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