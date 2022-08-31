В ОГТСУ розповіли, скільки газу вже накопичили у сховищах — Finance.ua
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В ОГТСУ розповіли, скільки газу вже накопичили у сховищах

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Станом на кінець серпня в підземних газових сховищах України накопичили 13 мільярдів кубометрів газу.
Про це повідомив голова «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
«Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося», — розповів він.
Водночас, за словами Макогона, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними.
«Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з „Нафтогазу“ зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу», — додав голова ОГТСУ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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