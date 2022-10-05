В Офісі президента розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти рф — Finance.ua
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В Офісі президента розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти рф

Казна та Політика
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В Офісі президента розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти рф
В Офісі президента розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти рф
В Офісі президента України розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти рф.
Про це на брифінгу заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.
«На сьогодні триває робота серед держав-членів ЄС щодо узгодження 8-го пакету санкцій. Туди увійде низка таких важливих для України позицій, як індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримає свою порцію персональних санкцій», — зазначив він.
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За словами Жовкви, досі тривають перемовини щодо обмеження цін на нафту і дуже важливо, що ця санкція увійде до 8-го пакету.
«А також йдуть переговори щодо розширення заборони на імпорт з росії низки товарів. Ці обмеження складатимуть суму до 7 млрд євро. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС», — сказав заступник голови ОП.
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Він також наголосив на тому, що Україна хоче бачити у цьому пакеті санкцій подальше відключення російських банків від системи SWIFT, зокрема, «Газпромбанку», заборону входження до російських портів європейських суден і заборону на в’їзд для російських громадян.
«Тобто скасування можливості в’їзду більшості, якщо не всім категоріям громадян росії до ЄС», — уточнив він.
Жовква додав, що робота над санкціями триває і, за запевненнями європейської сторони, має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, який заплановано на 7 жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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