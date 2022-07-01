В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців

Особисті фінанси
269
В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців
В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців
З 1 липня у Вроцлаві скасовують пільги для українських переселенців, які прибули в Польщу з 24 лютого.
Як інформує inPoland, громадяни України більше не зможуть користуватися трамваями та автобусами у Вроцлаві на безоплатній основі. Придбати квитки можна буде у терміналі або подбати про наявність UrbanCard і прдбати проїзний.
Звичайний квиток, який діє 30 хв., коштує 4,6 зл. (майже 34 грн), проїзний на місяць на всі лінії коштує 110 зл. (орієнтовно 800 грн).
Зауважимо, що безкоштовний проїзд для українських переселенців у Вроцлаві запровадили ще наприкінці лютого до кінця травня, через місяць його продовжили до 30 червня, згодом міська рада міста вирішила відмовитися від такої практики.
Крім того, з 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.
Громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. До 30 червня громадяни України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні.
Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Забронювати квиток ✈️

За матеріалами:
Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.