В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua

В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців Вчора 19:15 — Особисті фінанси

В одному з міст Польщі скасували безкоштовний проїзд для українців

З 1 липня у Вроцлаві скасовують пільги для українських переселенців, які прибули в Польщу з 24 лютого.

Як інформує inPoland, громадяни України більше не зможуть користуватися трамваями та автобусами у Вроцлаві на безоплатній основі. Придбати квитки можна буде у терміналі або подбати про наявність UrbanCard і прдбати проїзний.

Звичайний квиток, який діє 30 хв., коштує 4,6 зл. (майже 34 грн), проїзний на місяць на всі лінії коштує 110 зл. (орієнтовно 800 грн).

Зауважимо, що безкоштовний проїзд для українських переселенців у Вроцлаві запровадили ще наприкінці лютого до кінця травня, через місяць його продовжили до 30 червня, згодом міська рада міста вирішила відмовитися від такої практики.

Крім того, з 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

Громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. До 30 червня громадяни України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

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