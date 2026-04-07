В Одесі впроваджують трудову повинність: що це значить

Одеська міська військова адміністрація запроваджує для місцевих жителів трудову повинність.
Таке розпорядження «Про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території м. Одеси» підписала виконувачка обов’язки голови МВА Надія Задорожна.

Що це значить

Впровадження трудової повинності відбувається за погодженням з оперативним командуванням «Південь».

Мета

Залучення працездатних людей до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, які мають оборонний характер та спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності населення міста. Також це стосується робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та обстрілів.

У переліку

  • Ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності міста,
  • будівництво захисних споруд цивільного захисту,
  • створення найпростіших укриттів, протизсувних,
  • протиповеневих, протиселевих,
  • протилавинних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
  • ремонт і будівництво житлових приміщень,
  • вантажно-розвантажувальні роботи, що проводяться на залізниці, у портах, фасування
  • доставка гуманітарної допомоги та заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.

Довідка Finance.ua:

  • У документі посилаються на Укази президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 15 жовтня 2025 року № 789/2025 «Про утворення військової адміністрації», та Закон України «Про правовий режим воєнного стану» тощо.
