В Одесі впроваджують трудову повинність: що це значить
Одеська міська військова адміністрація запроваджує для місцевих жителів трудову повинність.
Таке розпорядження «Про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території м. Одеси» підписала виконувачка обов’язки голови МВА Надія Задорожна.
Що це значить
Впровадження трудової повинності відбувається за погодженням з оперативним командуванням «Південь».
Мета
Залучення працездатних людей до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, які мають оборонний характер та спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності населення міста. Також це стосується робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та обстрілів.
У переліку
- Ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності міста,
- будівництво захисних споруд цивільного захисту,
- створення найпростіших укриттів, протизсувних,
- протиповеневих, протиселевих,
- протилавинних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
- ремонт і будівництво житлових приміщень,
- вантажно-розвантажувальні роботи, що проводяться на залізниці, у портах, фасування
- доставка гуманітарної допомоги та заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.
Довідка Finance.ua:
- У документі посилаються на Укази президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 15 жовтня 2025 року № 789/2025 «Про утворення військової адміністрації», та Закон України «Про правовий режим воєнного стану» тощо.
Також за темою
В Одесі впроваджують трудову повинність: що це значить
У ТЦК нагадали, за які порушення накладають штрафи на громадян
Іспанія вперше визнана найпривабливішою країною для інвестицій у нерухомість
«Нова пошта» знову підвищує тарифи
У Міжнародному реєстрі збитків пояснили, які докази потрібні для подання заяв
Виїзд за кордон ВПО: коли припиняють виплати і як їх поновити