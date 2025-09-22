ПАРТНЕРСЬКА В Одесі відкрилось перше відділення Sense Business Сьогодні 16:47

Про відкриття першого в Україні спеціалізованого відділення Sense Business у місті Одеса повідомили представники банку на своєму офіційному сайті. Відділення запрацювало 17 вересня 2025 року на вулиці Ланжеронівська, 22. Ключовою задачею відділення буде обслуговування клієнтів представників малого, середнього та корпоративного бізнесу.

Як зазначається у новині, мультисегментний простір для обслуговування клієнтів усіх рівнів бізнесу — це повноцінний бізнес-хаб, де в одному місці клієнти малого, середнього та корпоративного бізнесу зможуть отримати весь спектр банківських послуг.

Внутрішня інфраструктура відділення включатиме у себе все необхідне для бізнесу:

повний продуктовий ряд для бізнесу, включаючи зарплатно-карткові проєкти;

сервісне обслуговування фізичних осіб (у тому числі каса, преміумзона, Sense Club);

присутність фахівців усіх ключових напрямів.

Крім того, за повідомленням банкірів, особливу увагу приділено комфорту клієнтів: відділення розташовано у центрі міста, для клієнтів передбачено парковку та можливість вирішити бізнес, або особисті питання в межах одного простору.

Член Правління Sense Bank Андрій Соколов зазначив, що банк і надалі буде активно працювати задля покращення сервісу клієнтів.

«Головний пріоритет у роботі Sense Bank — це наші клієнти та їхній комфорт. Ми постійно модернізуємо та диджиталізуємо наші сервіси для максимальної оптимізації банківських процесів, щоб бізнес міг сконцентруватись на своєму розвитку, а не думати про паперову роботу з фінустановою. Відкриття Sense Business Одеса — особлива подія, адже ми прагнемо створити простір, який буде об’єднувати бізнес та створюватиме ком’юніті де можна буде обмінятись досвідом та отримати практичні поради від колег — юридичних осіб та ФОПів», — заявив пан Соколов.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова під час відкриття бізнес-відділення зазначила, що це перше з запланованих відділень нового формату.

«Одеса сьогодні — це один з найбільших осередків бізнесу в Україні, а представники місцевого корпоративного та МСБ сегментів конче потребують підтримки та відповідного сервісу. Саме тому сьогодні ми відкриваємо перший бізнес простір для клієнтів Sense Bank — Sense Business. Ми не плануємо зупинятись на цьому та будемо відкривати подібні бізнес-відділення й в інших містах України», — підкреслила пані Шумунова.

