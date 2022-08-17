В Одесі лікарі та посадовці видавали довідки про непридатність до армії за 7000 доларів — Finance.ua

В Одесі лікарі та посадовці видавали довідки про непридатність до армії за 7000 доларів Вчора 17:21 — Кримінал

На Одещині викрито схему для виїзду за кордон військовозобов’язаних.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб за фактом незаконного переправлення громадян через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, вони підшуковували чоловіків призовного віку, яким за винагороду у 7000 доларів США пропонували допомогу у незаконному перетині кордону.

За цю суму лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси за відсутності підстав видавали завідомо підроблені документи про непридатність особи до військової служби через начебто існуючі захворювання.

Правоохоронці затримали двох осіб під час видачі підроблених документів. За місцем роботи та проживання затриманих проводяться обшуки, вживаються заходи щодо встановлення їх спільників, а також осіб, яких безпідставно визнано непридатними до військової служби.

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