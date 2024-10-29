В одеському обласному МСЕК викрили масштабну схему — Finance.ua

В одеському обласному МСЕК викрили масштабну схему Сьогодні 18:00

Правоохоронці викрили групу лікарів, які допомагали ухилянтам отримувати медичні документи, що дозволяло медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) визнавати їх «непридатними». Вартість «послуги» складала від шести до 12 тисяч доларів.

Навесні 2024-го лікар «Одеської обласної клінічної лікарні» почав надавати «платні послуги» ухилянтам. Зокрема до своєї схеми він залучив ще 12 лікарів з різних закладів міста, посадовців «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів.

«Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження „історії хвороби“, навіть, робили знімки „МРТ“. Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали „підготовлені“ члени комісії для оформлення групи інвалідності», — додає ДБР.

Вартість «послуг» складала від шести до 12 тисяч доларів. Ціна залежала від складності діагнозу й групи інвалідності.

Наразі вже були встановлені 42 ухилянти, які скористалась цією схемою

Загалом правоохоронці провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Було вилучено медичну документацію, більше 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміумкласу.

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