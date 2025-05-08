В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео) — Finance.ua

В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео)
Характеристики дрона зацікавили оборонні відомства багатьох країн, а самі ОАЕ запевняють, що це повністю власна розробка Еміратів без міжнародного посередництва.
EDGE Group, оборонний концерн з ОАЕ, розпочав тестування свого найсучаснішого дрона Jeniah UCAV. Прототип дрона був представлений у 2023 році, а сама розробка триває вже п’ять років. Протягом розробки активно залучалися програми зі штучним інтелектом.
Jeniah може нести корисне навантаження до 500 кілограмів, а реактивний двигун надає дрону крейсерську швидкість до 0,7 маха та максимальну швидкість понад 1000 км/год. Breaking Defence повідомляє, що за показниками дрон є одним з найшвидших UCAV у своєму класі.
Штучний інтелект Jeniah використовується для ідентифікації цілей, навігації та виконання інших місій. Дрон може функціонувати самостійно або разом з іншими дронами у зграї.
Jeniah має максимальну злітну вагу понад 4000 кг, розмах крил 7 метрів і довжину 11 метрів. Серед корисного навантаження: керовані боєприпаси, розвідувальне обладнання та системи радіоелектронної боротьби.
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