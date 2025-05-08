В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео)

Технології&Авто
30
В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео)
В ОАЕ тестують надсучасний бойовий дрон з інтеграцією ШІ (відео)
Характеристики дрона зацікавили оборонні відомства багатьох країн, а самі ОАЕ запевняють, що це повністю власна розробка Еміратів без міжнародного посередництва.
EDGE Group, оборонний концерн з ОАЕ, розпочав тестування свого найсучаснішого дрона Jeniah UCAV. Прототип дрона був представлений у 2023 році, а сама розробка триває вже п’ять років. Протягом розробки активно залучалися програми зі штучним інтелектом.
Читайте також
Jeniah може нести корисне навантаження до 500 кілограмів, а реактивний двигун надає дрону крейсерську швидкість до 0,7 маха та максимальну швидкість понад 1000 км/год. Breaking Defence повідомляє, що за показниками дрон є одним з найшвидших UCAV у своєму класі.
Штучний інтелект Jeniah використовується для ідентифікації цілей, навігації та виконання інших місій. Дрон може функціонувати самостійно або разом з іншими дронами у зграї.
Jeniah має максимальну злітну вагу понад 4000 кг, розмах крил 7 метрів і довжину 11 метрів. Серед корисного навантаження: керовані боєприпаси, розвідувальне обладнання та системи радіоелектронної боротьби.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems