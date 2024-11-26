В низці областей почали раніше вимикати світло: список — Finance.ua
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В низці областей почали раніше вимикати світло: список

Енергетика
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В низці областей почали раніше вимикати світло: список
В низці областей почали раніше вимикати світло: список
В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.
Зранку «Укренерго» попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше.

Київ

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київська область

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Полтавська область

У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням «Укренерго», діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі:
  • 1 черга: 18:00 — 19:00;
  • 2 черга: 19:00 -20:00;
  • 3 черга: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
  • 4 черга: 15:00 — 16:00;
  • 5 черга: 18:00 — 19:00;
  • 6 черга: 17:00 — 18:00.

Сумська область

Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:
  • 1 черга: 16−18;
  • 2 черга: 13−14;
  • 3 черга: 14−16;
  • 4 черга: без відключень;
  • 5 черга: 18−20;
  • 6 черга: 20−21.

Запорізька область

Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги:
  • черга 1: 17:00—21:00;
  • черга 2: 13:00—17:00;
  • черга 3: 07:00—10:00.

Черкаська область

Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з:
  • 13:00—14:00 1 черга;
  • 14:00—15:00 3 черга;
  • 15:00—16:00 4 черга;
  • 16:00—17:00 4 черга;
  • 17:00—18:00 5 черга;
  • 18:00—19:00 5 черга;
  • 19:00—20:00 6 черга;
  • 20:00—21:00 6 черга.

Одеська область

Відключення також почались на годину раніше — з 13:00 й триватимуть до 21:00.
  • 2 черга: з 13:00 по 17:00;
  • 4 черга: з 16:00 по 20:00;
  • 5 черга: з 19:00 по 21:00.

Дніпропетровська область

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Відключення світла в Україні

Українська енергетична система поступово відновлюється після десяти масштабних обстрілів з боку росії, однак дефіцит потужності залишається суттєвим.
На енергетичних об’єктах активно проводять як аварійні, так і планові ремонтні роботи.
За матеріалами:
РБК-Україна
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