В низці областей почали раніше вимикати світло: список — Finance.ua

В низці областей почали раніше вимикати світло: список
В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.
Зранку «Укренерго» попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше.
Київ
1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Київська область
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Полтавська область
У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням «Укренерго», діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі:
- 1 черга: 18:00 — 19:00;
- 2 черга: 19:00 -20:00;
- 3 черга: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
- 4 черга: 15:00 — 16:00;
- 5 черга: 18:00 — 19:00;
- 6 черга: 17:00 — 18:00.
Сумська область
Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:
- 1 черга: 16−18;
- 2 черга: 13−14;
- 3 черга: 14−16;
- 4 черга: без відключень;
- 5 черга: 18−20;
- 6 черга: 20−21.
Запорізька область
Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги:
- черга 1:
17:00—21:00;
- черга 2:
13:00—17:00;
- черга 3:
07:00—10:00.
Черкаська область
Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з:
13:00—14:001 черга; 14:00—15:003 черга; 15:00—16:004 черга; 16:00—17:004 черга; 17:00—18:005 черга; 18:00—19:005 черга; 19:00—20:006 черга; 20:00—21:006 черга.
Одеська область
Відключення також почались на годину раніше — з 13:00 й триватимуть до 21:00.
- 2 черга: з 13:00 по 17:00;
- 4 черга: з 16:00 по 20:00;
- 5 черга: з 19:00 по 21:00.
Дніпропетровська область
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Відключення світла в Україні
Українська енергетична система поступово відновлюється після десяти масштабних обстрілів з боку росії, однак дефіцит потужності залишається суттєвим.
На енергетичних об’єктах активно проводять як аварійні, так і планові ремонтні роботи.
Поділитися новиною