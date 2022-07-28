В нових смартфонах Nokia більше не буде камер ZEISS (фото) — Finance.ua

В нових смартфонах Nokia більше не буде камер ZEISS (фото) Вчора 05:30 — Фондовий ринок

Майбутні смартфони Nokia більше не оснащуватимуться камерами під брендом ZEISS, як це було протягом останніх п’яти років. Компанія HMD Global, що випускає пристрої Nokia, підтвердила закінчення співпраці із ZEISS.

Фактично, відносини між двома компаніями закінчилися в 2021 році, проте тільки зараз HMD Global офіційно це підтвердила. До речі, взаємна згадка про бренди зникла з офіційних сайтів обох компаній.

«Після тривалої та успішної співпраці ZEISS та HMD Global вирішили не продовжувати договір про партнерство, яке включало співпрацю в галузі технологій обробки зображень з використанням бренду ZEISS у смартфонах Nokia», — йдеться у заяві компанії ZEISS.

Останнім смартфоном від HMD Global із логотипом ZEISS став Nokia XR20. Обидві сторони не називають причини, через яку вони не захотіли продовжити співпрацю. Крім того, неясно, чи це було взаємним рішенням. Камера ніколи не була ключовою особливістю смартфонів Nokia під керуванням HMD Global. Проте компанії досягла успіху в цьому напрямку, випустивши на ринок дуже зручний камерофон Nokia 9 PureView.

Варто зазначити, що в минулому Nokia також співпрацювала із ZEISS. Першим телефоном, у розробці якого брали участь обидві компанії, був Nokia N90 2005 випуску. Експеримент виявився настільки вдалим, що потім на світ з’явилися Nokia N95, Nokia 808 PureView і ціла серія Nokia Lumia з відмінними камерами.

HMD Global відновила співпрацю з ZEISS у 2017 році та почала використовувати оптику німецької компанії у смартфонах Nokia 8.3 5G та Nokia 9 PureView.

Зараз оптику ZEISS можна побачити у смартфонах Vivo, обидві компанії співпрацюють із 2020 року. Цілком можливо, що німецький бренд поділиться своїми доробками і з іншими Android-виробниками в найближчому майбутньому.

Portaltele За матеріалами:

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