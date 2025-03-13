Верховний Суд підтвердив анулювання ліцензій страхової компанії «Провідна» — НБУ Сьогодні 11:43 — Фондовий ринок

Верховний Суд підтвердив анулювання ліцензій страхової компанії «Провідна» — НБУ

правомірність рішень Національного банку про анулювання ліцензій ПрАТ «СК «Провідна» та виключення його з Державного реєстру фінансових установ. Про це Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 березня 2025 року підтвердивПро це пише НБУ.

Верховний Суд залишив без змін відповідні рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 серпня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2024 року.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

«Верховний Суд підтвердив, що Національний банк діє відповідно до законодавства, наглядаючи за дотриманням страховиками законодавчих вимог. Наша позиція залишається незмінною: страховики, які не виконують нормативні вимоги, не можуть продовжувати діяльність», — прокоментував начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Віктор Григорчук також зазначив, що Національний банк у межах наглядової стратегії щодо ринку небанківських фінансових послуг здійснив перевірку відповідності власників істотної участі в страховиках вимогам стосовно майнового стану, встановленим постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39» (далі — Постанова № 177). Інструменти, визначені в Постанові № 177, дали змогу Національному банку вчасно реагувати на ризики страхового ринку. Зокрема, не допустити наявності номінальних власників, переконатися, що кошти справді належать власнику компанії і вони отримані від ринкових правочинів та із законних джерел, упевнитися, що структура власності прозора, та запобігти створенню ситуації, коли власники за потреби не можуть надати необхідної фінансової підтримки страховику.

Також у законодавстві України закріплено підхід, згідно з яким можливість здійснення ліцензійних видів діяльності надавачем фінансових послуг безпосередньо залежить від відповідності/невідповідності власників істотної участі надавачів фінансових послуг визначеним умовам здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Віктор Григорчук наголосив, що неподання небанківськими фінансовими установами документів на виконання вимог Постанови № 177 позбавляє Національний банк можливості здійснювати покладені на нього законодавством функції перевірки відповідності небанківських фінансових установ визначеним умовам здійснення діяльності з надання фінансових послуг, що є підставою для анулювання відповідної ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг небанківських установ.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що Національний банк 20 лютого 2023 року застосував до ПрАТ «СК «Провідна» захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, до 7 березня 2023 року.

Захід впливу до ПрАТ «СК «Провідна» був застосований у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пунктів 1 та 11 Постанови № 177.

Невиконання рішення Національного банку про усунення виявлених порушень ліцензійних умов було підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг відповідно до статті 381 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Оскільки страхова компанія не виконала рішення регулятора про усунення порушень ліцензійних умов, 23 березня 2023 року Національний банк анулював ліцензії ПрАТ «СК «Провідна» на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а 29 березня 2023 року виключив цю страхову компанію з Державного реєстру фінансових установ.

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