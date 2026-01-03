В НКЦПФР назвали п’ять ключових ознак фінансової піраміди Сьогодні 19:02

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила постанову «Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди» від 19 грудня 2025 року № 10/21/3423/К01.

Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.

5 ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди:

Вступний платіж. Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як «інвестиція» або як придбання продукту без реальної економічної цінності. Винагорода за факт участі. Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему). Джерело винагород — вступні внески нових учасників. Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники. Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності. Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

Ознаки розроблено відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо недобросовісної комерційної практики між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.

Ознайомитись із відповідним рішенням Комісії можна за посиланням

НКЦПФР закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами.

