В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів — Finance.ua
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В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів

Фондовий ринок
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В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів
В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів
Станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з росії на суму близько 5 млрд євро.
Про це повідомляє t-online.
Так, депутат Бундестагу від Лівої партії Кристіан Гьорке отримав відповідь на свій запит від федерального уряду Німеччини, в якому йдеться, що в Німеччині заморожені активи російських олігархів на майже 5 млрд євро.
Зазначається, що ця сума майже не змінилась з липня, хоча відтоді був прийнятий закон, який зобов’язує підсанкційних осіб чи компанії повідомляти про свої активи, інкше їм загрожує штраф або ув’язнення до одного року. Однак, за цей період з 1000 осіб і 100 компаній задекларували свої активи тільки 8.
Нагадаємо, що Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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