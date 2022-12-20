В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів — Finance.ua

В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів

Станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з росії на суму близько 5 млрд євро.

Про це повідомляє t-online

Так, депутат Бундестагу від Лівої партії Кристіан Гьорке отримав відповідь на свій запит від федерального уряду Німеччини, в якому йдеться, що в Німеччині заморожені активи російських олігархів на майже 5 млрд євро.

Зазначається, що ця сума майже не змінилась з липня, хоча відтоді був прийнятий закон, який зобов’язує підсанкційних осіб чи компанії повідомляти про свої активи, інкше їм загрожує штраф або ув’язнення до одного року. Однак, за цей період з 1000 осіб і 100 компаній задекларували свої активи тільки 8.

Нагадаємо, що Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

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