В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка) — Finance.ua
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В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка)

Фінтех і Картки
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В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка)
В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка)
У першому півріччі 2023 року українці активно здійснювали перекази в межах України та отримували їх з-за кордону.
Про це повідомляє Національний банк України.
Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 300,6 млрд грн (або $8 221 млн) за січень-червень 2023 року.
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Середня сума одного переказу в межах України становила 770 грн.
Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів «NovaPay» (35% усіх внутрішньодержавних переказів).
В Україну за січень-червень 2023 року було переказано $1 306,0 млрд.
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Через системи переказу коштів найбільше коштів в Україну надійшло з Італії (20,85%), США (17,74%), Ізраїлю (15,59%), Німеччини (8,61%) та Ірландії (5,2%).
Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.
Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:
  • Western Union — 48,63% усіх переказів;
  • MoneyGram — 21,6% усіх переказів;
  • PrivatMoney — 13,46% усіх переказів.
Всього за січень-червень 2023 року, за попередніми даними, в Україну з усього світу перераховано $5 712 млн, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук в руки).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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