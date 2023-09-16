В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка) Сьогодні 16:45 — Фінтех і Картки

В НБУ розповіли, скільки коштів перерахували в Україну з початку року (інфографіка)

У першому півріччі 2023 року українці активно здійснювали перекази в межах України та отримували їх з-за кордону.

Про це повідомляє Національний банк України.

Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 300,6 млрд грн (або $8 221 млн) за січень-червень 2023 року.

Середня сума одного переказу в межах України становила 770 грн.

Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів «NovaPay» (35% усіх внутрішньодержавних переказів).

В Україну за січень-червень 2023 року було переказано $1 306,0 млрд.

Через системи переказу коштів найбільше коштів в Україну надійшло з Італії (20,85%), США (17,74%), Ізраїлю (15,59%), Німеччини (8,61%) та Ірландії (5,2%).

Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

Western Union — 48,63% усіх переказів;

MoneyGram — 21,6% усіх переказів;

PrivatMoney — 13,46% усіх переказів.

Всього за січень-червень 2023 року, за попередніми даними, в Україну з усього світу перераховано $5 712 млн, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук в руки).

Інфографіка: НБУ

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