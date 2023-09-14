Обсяги приватних грошових переказів зменшилися в липні на 5,8% — до $939 млн — Finance.ua
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Обсяги приватних грошових переказів зменшилися в липні на 5,8% — до $939 млн

Казна та Політика
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Обсяги приватних грошових переказів зменшилися у липні на 5,8% та становили 939 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 2,9%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 22,0%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 11,2% переказів менше, ніж у липні минулого року, тоді як потік через неформальні канали був на рівні минулого року (збільшився на 0,9%).
Усього за січень-липень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 10,2%, у тому числі: чиста оплата праці - на 9,0%, приватні трансферти — на 12,9%.

Довідка Finance.ua:

  • 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком;
  • у 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.
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За матеріалами:
Українські Новини
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