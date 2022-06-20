В НБУ розповіли про безготівкові розрахунки українців (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ розповіли про безготівкові розрахунки українців (інфографіка)

Вчора 19:59 — Валюта

І 24 лютого, і зараз, через три з половиною місяці війни, безготівкові розрахунки відбуваються стабільно та без перебоїв.

Про це повідомили в НБУ.

Незалежно від того, перебуваєте ви в Україні чи за кордоном — скористатися карткою українського банку можна без перешкод.

«Від самого початку війни ми разом із банками та платіжними системами робили все можливе для забезпечення повноцінної роботи платіжної карткової інфраструктури. Кошти громадян на рахунках доступні їм цілодобово та 7 днів на тиждень. Ми дбаємо про фінансовий захист українців, так буде й надалі. Адже можливість використовувати свої картки щодня в Україні чи за кордоном ми вважаємо базовою потребою, особливо під час війни», — Олексій Шабан заступник голови Національного банку України.

Те, що українці активно користуються платіжними картками та обирають безготівкові операції як безпечніші в умовах воєнного стану підтверджують дані карткового ринку у квітні.

Понад 550 млн операцій на суму 450 млрд грн здійснено з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у квітні. Порівняно із січнем кількість операцій зменшилася на 15%, водночас їх сума зросла на 2%.

Понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн здійснено з використанням платіжних карток безпосередньо в Україні. Це менше на 20% за кількістю та на 10% за сумою порівняно з січнем.

Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби.

За кордоном у квітні українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн, переважна більшість цих коштів — це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

9 із 10 операцій із картками були безготівковими. У квітні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні — 62%). Водночас частка за кількістю безготівкових операцій залишилася майже незмінною — 90% (за січень 2022 року — 91%).

«Тож бачимо, що карткова інфраструктура працює повноцінно й допомагає українцям зручно, вчасно та головне безпечно здійснювати необхідні оплати та мати доступ до своїх грошей цілодобово», зазначили в НБУ.

До речі, якщо ви бажаєте мати заощадження не тільки в гривні та заробляти ще і криптовалютній біржі, то на EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Це біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах та постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.