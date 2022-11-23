В НБУ повідомили, як працює банківська система після масованих ударів — Finance.ua
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В НБУ повідомили, як працює банківська система після масованих ударів

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Незважаючи на продовження енергетичного терору та масові ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, банківська система зберігає стабільність.
Про це повідомив регулятор.
Національний банк України підтримує постійний зв’язок з банками та вживає належних заходів для нормального функціонування банківських установ.
Інформаційні системи Національного банку продовжують працювати. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює, банки України підключені до СЕП та можуть здійснювати платежі клієнтів.
Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через працюючі банкомати та каси банківських відділень.
За оперативною інформацією, наразі працює понад 1,5 тисячі банківських відділень та понад 3,8 тисячі банкоматів.Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.
Інформацію про працюючі відділення банків, їхні банкомати та інші сервіси можна перевіряти на сайтах та у соціальних мережах банків. Вона буде оперативно оновлюватися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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