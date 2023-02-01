В НБУ показали індекс очікувань ділової активності бізнесу — Finance.ua
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В НБУ показали індекс очікувань ділової активності бізнесу

Казна та Політика
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Бізнес продовжує потерпати від російської агресії, тож і надалі послаблює оцінки щодо своєї економічної діяльності.
Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікувань ділової активності (ІОДА), пише НБУ.
У січні ІОДА знизився до 37,5 порівняно з 42,1 у грудні. На економічну діяльність підприємств та їхні очікування суттєво впливають дефіцит електроенергії, порушення логістики, низька платоспроможність населення тощо.
Так, свої оцінки щодо ділової активності погіршили підприємства всіх галузей.
У січні секторальний індекс підприємств:
  • промисловості становив 40,6 (у грудні — 43,4). На зниження оцінок, зокрема, вплинули дефіцит електроенергії, здорожчання виробничих витрат та зменшення попиту;
  • будівництва — 34,5 (у грудні — 35,6). На рівень ділової активності вплинули бойові дії, здорожчання сировини, скорочення інвестицій та сезонний фактор;
  • торгівлі — знизився до 33,9 (у грудні — 42,1). Типове зниження активності на початку року, підсилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу;
  • сфери послуг — 37,2 (у грудні — 41,8). На погіршення оцінок вплинули руйнування інфраструктури, складнощі з постачанням та підвищення тарифів.Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, і надалі очікують здорожчання власної продукції/послуг та скорочення працівників, найбільше — в секторі будівництва.
За матеріалами:
Finance.ua
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