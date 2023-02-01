В НБУ показали індекс очікувань ділової активності бізнесу — Finance.ua

В НБУ показали індекс очікувань ділової активності бізнесу Сьогодні 18:59 — Казна та Політика

Бізнес продовжує потерпати від російської агресії, тож і надалі послаблює оцінки щодо своєї економічної діяльності.

Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікувань ділової активності (ІОДА), пише НБУ.

У січні ІОДА знизився до 37,5 порівняно з 42,1 у грудні. На економічну діяльність підприємств та їхні очікування суттєво впливають дефіцит електроенергії, порушення логістики, низька платоспроможність населення тощо.

Так, свої оцінки щодо ділової активності погіршили підприємства всіх галузей.

У січні секторальний індекс підприємств:

промисловості становив 40,6 (у грудні — 43,4). На зниження оцінок, зокрема, вплинули дефіцит електроенергії, здорожчання виробничих витрат та зменшення попиту;

будівництва — 34,5 (у грудні — 35,6). На рівень ділової активності вплинули бойові дії, здорожчання сировини, скорочення інвестицій та сезонний фактор;

торгівлі — знизився до 33,9 (у грудні — 42,1). Типове зниження активності на початку року, підсилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу;

сфери послуг — 37,2 (у грудні — 41,8). На погіршення оцінок вплинули руйнування інфраструктури, складнощі з постачанням та підвищення тарифів.Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, і надалі очікують здорожчання власної продукції/послуг та скорочення працівників, найбільше — в секторі будівництва.

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